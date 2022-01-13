İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu: AK Parti İzmir'i cezalandırıyor!

İzmir’in 11 ilçesinde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında 4 bin 98 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan İntegral Araştırma Genel Koordinatörü Ümit Yaldız, Hükümet kanadının yıllardır var olan ‘AK Parti İzmir’i cezalandırıyor’ algısını yıkamadığını, İzmir’in halen ‘cezalandırılıyoruz’ algısına güçlü şekilde sahip çıktığını söyledi.

HABER EKSPRES-İzmir merkezli araştırma şirketi İntegral; küresel salgın ve sosyo- ekonomik koşulların ağırlaştığı ortamda kentin mutluluk durumunu da içeren bir dizi soruya yanıt aradı. İzmir’in merkez 11 ilçesinde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında 4 bin 98 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma, İzmirlilerin hem hayatlarından hem de kente yaşamaktan duydukları memnuniyeti de ortaya çıkardı.

İntegral’den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

İZMİRLİLER İZMİR’DE YAŞAMAKTAN MEMNUN

Pandemi ve ekonomik kriz gibi olumsuz koşullara rağmen İzmirlilerin İzmir’de yaşamaktan duydukları memnuniyet 5 üzerinden 4,02 ortalamayla saptanmıştır. Katılımcıların yüzde 78’i bu soruya ‘çok memnunum ve memnunum’ derken kısmen cevabıyla birlikte memnuniyet oranı yüzde 88’i bulmuştur. Memnuniyetsizlerin oranı ise yüzde 11,8’de kaldı. Memnuniyet ortalamasının Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Bornova ilçelerinde yüksek ölçüldüğü aynı şekilde 65 yaş üstü katılımcıların, üniversite ve üstü mezunların da daha yüksek bir memnuniyete sahip oldukları saptanmıştır. Cinsiyet bazında önemli bir farklılık bulunmamış olsa da siyasi tercihler üzerinden ciddi bir farklılığın olduğu yapılan analizlerle anlaşıldı. 31 Mart AK Parti seçmeni İzmir’de yaşamaktan memnuniyeti (yüzde 40,3 memnun yüzde 30,6 çok memnun) toplamda yüzde 70,9 oranında ifade ederken CHP seçmeni için bu oran (yüzde 34,7 memnun, yüzde 50,4 çok memnun) olmak üzere yüzde 85,1 oranında gelmiştir. CHP’liler içinde memnuniyetsizlerin oranı yüzde 7’de kaldığı görüldü.

KENDİ HAYATINDAN MEMNUNİYET DÜŞÜYOR

İzmir’de yaşamaya dair yüzde 78’i geçen oranda memnuniyet ifade eden katılımcılar “kendi hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusunda yüzde 48,3’te kalmışlardır. Siyasi tercihler üzerinden bakıldığında Cumhur İttifakı seçmenlerinin muhalefet partilerini tercih edenlere göre daha yüksek bir memnuniyet ifade ettiği görüldü.

BAŞKAN TUNÇ SOYER’İ 10 KİŞİDEN 8’İ TANIYOR

Katılımcılara “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı tanıyor musunuz, adı nedir?” şeklinde bir soru yöneltildiğinde yüzde 64,8’i Tunç Soyer’in adını doğru ifade etmiş, yüzde 17,3 İBB Başkanını tanıdığını ancak adının o anda aklına gelmediğini, yüzde 17,6 ise İBB Başkanı’nın kim olduğunu bilmediğini söylemiştir. Tanıyorum fakat adını hatırlamadım diyenlerle birlikte İBB Başkanı Soyer’in tanınma oranı yüzde 82,1 oranında saptandı.

SOYER’i EN ÇOK İYİ PARTİLİLER TANIYOR

Başkan Soyer’in tanınırlığı ilçeler bazında Karşıyaka, Balçova ve Güzelbahçe’de yüksek ölçülürken, yüksek bilinirlik oranlarının daha çok erkek, 18-44 yaş arası, üniversite ve üstü eğitim durumuna sahip katılımcılardan gelmiştir. En yüksek en yüksek bilinme yüzde 73,4 ile İYİ Parti’ye oy vereceğini söyleyen katılımcılardan geldi.

OLUMLU YÖNDE DEĞİŞİM BEKLENTİSİ YÜKSEK

İBB Başkanı Tunç Soyer’in kalan görev süresinde İzmir’i olumlu yönde değiştireceğine dair beklenti sorgulandığında katılımcıların yüzde 63,7’inde az ya da çok bir beklentinin olduğu görülmüştür. Buna göre katılımcıların yüzde 41,4’ü ‘olumlu değişime inanıyorum ve kesinlikle inanıyorum’ derken yüzde 22,3’ü ‘biraz inanıyorum’ ifadesini kullanmıştır. İzmir’in Soyer döneminde olumlu yönde değişeceği algısının en yüksek Narlıdere ve Karşıyaka ilçelerinden ve kadın katılımcılardan geldiği görüldü.

SURİYELİ SIĞINMACILAR ÖNEMLİ BİR SORUN

Suriyeli sığınmacılar konusunun İzmir’de ne derece önemli bir sorun olarak görüldüğüne dair iki farklı soru yöneltildiğinde görülmüştür ki; ‘kısmen’ diyen yüzde 5,7 ile birlikte katılımcıların yüzde 85,9’u için Suriyeli sığınmacılar sorun olarak tanımlanmaktadır. Yine katılımcıların yüzde 87’si Suriyeliler meselesinin kendi gündelik yaşantılarını az ya da çok etkilediğini ifade etmiştir.

“CEZA ALGISI” HALEN YAŞIYOR…

Katılımcılara İzmir siyasetinde yıllardır tartışılan ‘Merkezi hükümet İzmir’i cezalandırıyor, yeterince yatırım yapmıyor’ şeklindeki algının ne derece geçerli olduğuna dair soruda; kentin yüzde 61,2’sinin bu düşünceye katıldığı sonucuna varılmıştır. Kısmen diyenlerle birlikte bu algıya az ya da çok sahip olanların oranı yüzde 73,6’ya yükseldi.

İŞSİZLİK, RESMİ RAKAMIN ÜÇ KATINA ÇIKTI

Kentin işsizlik haritasını çıkarmak için yöneltilen soruda katılımcıların yüzde 32,8’inin hanesinde işsiz olan ve iş arayan en az bir bireyin olduğu sonucuna varıldı. En yüksek oranda evet cevabı Buca, Bayraklı ve Konak ilçelerinden, ağırlıklı kadınlardan, 18-24 yaş arasından, ilkokul ve altı eğitim seviyesine sahip katılımcılardan gelmiştir. “İşsizliğin” tüm siyasi parti seçmenleri nezdinde önemli bir sorun olduğu görülürken, en yüksek oranda “evet” cevabı yüzde 44 ile bu pazar genel seçim olsa oy tercihi HDP olacak olan seçmenlerden gelmiş, 31 Mart seçim tercihi CHP ve AK Parti olan seçmenlerin de işsizlik düzeyinin yüzde 32-33 aralığında olduğu saptandı.

SOSYAL YARDIMLARDA BELEDİYELER ÖNDE

Pandemi koşullarında artan sosyal yardım ihtiyacına dönük sorularda katılımcıların yüzde 17’si yardım en az bir kurumdan sosyal yardım aldığını ifade ederken ‘Bu yardımları hangi kurum ya da kuruluştan aldınız?’ şeklindeki soruda yerel yönetimler İBB ve ilçe belediyeler yanıtları yüzde 60’a dayanmıştır.Tek başına İBB seçeneğinin hükümet seçeneğini az da olsa geçtiği görüldü.

İZMİRLİ HANGİ KANALI İZLİYOR?

Katılımcılara gündemi daha çok nereden takip ettikleri ve haberleri daha çok hangi TV kanalından izlediği sorulduğunda; TV seçeneğinin halen yüzde 49 gibi yüksek bir değerde olduğu ancak yüzde 41’e yakın bir kesimin ise “sosyal medya” cevabı verildiği görülmüştür. Yine tüm katılımcılara haberler için hangi TV kanalını tercih ettikleri sorulduğunda yüzde 35 ile Fox TV’nin en yakın takipçisinin yaklaşık 4 katı önde olduğu saptandı.

KADINLAR DAHA ATATÜRÇÜ, ERKEKLER DAHA MİLLİYETÇİ

Siyasi görüş olarak sayılanlardan hangisiyle kendisini daha çok tanımlıyorsunuz sorusunda ilk sırada yüzde 34,4 ile Atatürkçülük gelirken Milliyetçi ifadesi ikinci sırada yer almaktadır. Dindar, Muhafazakâr, İslamcı gibi seçeneklerin toplam oranı yüzde 9,1’de kalırken yüzde 5,2 “siyasi görüşüm yok” yanıtını verdi. Atatürkçü yanıtı, kadınlarda yüzde 39’u geçerken, erkeklerde yüzde 29,2’de kalmıştır. Milliyetçi cevabı ise kadınlarda yüzde 17 iken, erkeklerde yüzde 25,3’ü bulmuştur. Dindar cevabının da kadınlarda yüzde 7, erkeklerde yüzde 3 olduğu saptandı.

YALDIZ: ARAŞTIRMA METROPOL ALANDA YAPILDI

İntegral Araştırma Genel Koordinatörü Ümit Yaldız, çalışmalarının İzmir’in nüfus ve seçmen yapısının 3’te 2’sini barındıran 11 merkez ilçesinde, TÜİK seçmen verileri üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti. Yaldız araştırmaya dair açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Pandemi, ekonomik ve siyasi koşullardan kaynaklanan sorunların ağırlaştığı bir ortamda yerel yönetim kaynaklı sorunların da en yoğun yaşandığı İzmir’in merkezinin görüşünü yansıtan bu veriler, 30 ilçe ölçeğinde değerlendirildiğinde az da olsa değişecektir. İzmir’de periyodik araştırmalar yapan bir şirket olarak turizm ve tarım tabanlı dış ilçelerin genel ortalamasında Cumhur İttifakı’nın, dolayısıyla da hükümetin gücünün nispeten fazla olduğunu biliyoruz. Ancak İBB’nin ve Başkan Soyer’in de pozisyonu bu ilçelerde güçleniyor. Soyer’in kırsal kalkınmaya destek ve altyapıya dair yaptıkları bu ilçelerde yüksek bir beğeni topluyor. Merkezde de başta raylı sistem yatırımları olmak üzere sosyal belediyecilik alanında İBB’nin başarı algısı yükseliyor. Sorunlar, başta trafik, altyapı olmak üzere, tabi ki var. Ancak araştırmada Başkan Tunç Soyer adına en olumlu sonuç yüzde 63’ü bulan ‘görev süresinde kenti olumlu anlamda değiştirebilir’ algısıdır. Bu sonuç, İzmir’in Soyer’den umutlu olduğunu ortaya koyuyor.” Hükümet kanadının yıllardır var olan ‘AK Parti İzmir’i cezalandırıyor’ algısını yıkamadığının da araştırmada ortaya çıkan önemli bir detay olduğunu ifade eden Yaldız, İzmir’in halen ‘cezalandırılıyoruz’ algısına güçlü şekilde sahip çıktığını söyledi.