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İzmir'de seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için sandığa gitti

Cumhurbaşkan Seçimin ikinci oylaması için İzmirli vatandaşlar sandık başına gidiyor.  

İzmir'de seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için sandığa gitti
28 Mayıs 2023 Pazar 11:17

İzmir’de, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için 9 bin 877 oy sandığı okullarda yerini aldı. Sandıkların kurulması ile birlikte İzmir’de bulunan seçmenler oy kullanmaya başladı. İzmir’de 3 milyon 444 bin 651 seçmenin oy kullanacağı öğrenildi. Sabah erken saatlerde oy kullanmaya gelen vatandaşlar okullarda sıra yoğun sıra oluşturdu.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 218 personel, 878 araç, İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 362 personel ve 752 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 169 personel, 15 araç olmak üzere; toplam 15 bin 749 personel ve bin 645 araç seçim güvenliğini temin etmek üzere göreve başladı. Sandıkların kurulması ile birlikte İzmir’de bulunan seçmenler oy kullanmaya başladı. İzmir’de 3 milyon 444 bin 651 seçmenin oy kullanacağı öğrenildi.

Bir okulda oyunu kullanan Sema Beyter, “Çok klişe ama vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi. Türkiye için hayırlısı neyse o olsun ifadelerini kullanan Avukat Perihan Uşkay,” İnşallah hayırlısı olsun bu seçim çok önemli, kim hak ediyorsa o kazansın” diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cumhurbaşkanı seçimi
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