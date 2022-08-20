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İzmir'de şehit ve gazi yakınlarına özel sinema gösterimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehit ve gazi yakını 20 çocuğu ve ailelerini  sinemayla buluşturdu. Çocuklara eşlik eden Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Güneri Onur Çeliker, “Müdürlük olarak en büyük amaçlarımızdan biri şehit yakınları ve gazilerimizin yüzlerinde tebessüm oluşturmak” dedi

İzmir'de şehit ve gazi yakınlarına özel sinema gösterimi
20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının yanında olmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü, şehit ve gazi yakını 20 çocuk ile 12 ebeveynini sinema ile buluşturdu. “Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi” isimli sinema filmini izleyen misafirler İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Bize güç kattı”


İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Güneri Onur Çeliker, “Müdürlük olarak en büyük amaçlarımızdan biri şehit yakınları ve gazilerimizin yüzlerinde tebessüm oluşturmak. Bu etkinliğimizin sonunda da bu gülümsemeleri görmek bizleri gururlandırmış ve yürüdüğümüz yolda bizlere güç kattı” dedi.

Etiketler; #izmir #şehit #gazi #sinema
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