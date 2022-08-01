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İzmir'de şehit yakınları ve gaziler için ücretsiz gemi turu

Temmuz başında engelli yurttaşlar için haftada bir gün ücretsiz gemi turu başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, şehit yakınları, gaziler ve yakınları için de tur düzenleyecek. Yaz boyunca her hafta perşembe günleri Konak-Güzelbahçe-Mordoğan-Foça turu yapılacak. Ücretsiz olacak turların ilki 4 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek

İzmir'de şehit yakınları ve gaziler için ücretsiz gemi turu
01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:42

Temmuz başından bu yana engelli yurttaşlar ve refakatçileri için haftada bir gün ücretsiz gemi turu düzenleyen İZDENİZ Genel Müdürlüğü, aynı hizmeti şehit yakınları, gaziler ve yakınları için de verecek. Her hafta perşembe günleri yapılacak Konak-Güzelbahçe-Mordoğan-Foça gemi turu yaz boyunca devam edecek.

İlk tur 4 Ağustos’ta


Konak’tan kalkacak gemi, sırasıyla Güzelbahçe ve Mordoğan iskelelerine uğrayıp Foça’ya varacak. Günü ister Mordoğan’da ister Foça’da geçirecek şehit yakınları, gaziler ve yakınları, akşamüstü aynı güzergâhtan geri dönecek. Perşembe günleri Konak’tan 08.00’de kalkacak gemi, 08.45’te Güzelbahçe’den ve 09.45’te Mordoğan’dan hareket edecek; 10.30’da Foça’ya varacak. Akşam dönüş seferi ise 17.00’de başlayacak. Gemi; Mordoğan’a 17.45’te, Güzelbahçe’ye 18.45’te ve Konak’a 19.30’da varacak.

Nasıl başvurulur?


Birinci derece şehit yakınları ile gaziler, gazi yakınları, vazife malulleri ve yakınları, tura katılmak için 0232 320 00 35 (Dahili 102-103) numaralı telefonu arayıp, biniş yapacakları iskeleyi bildirerek rezervasyon yaptırabilir. Gemi kapasitesi 300 kişi olduğu için seferden en az bir gün önce aranması gerekiyor. Rezervasyon yaptıran yolcuların, gemiye binerken ücretsiz seyahat kartlarını turnike görevlisine göstermesi gerekiyor.

Etiketler; #izmir #ücretsiz gemi turu #şehit yakınları
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