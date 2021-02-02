İzmir'de sel can aldı

İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. Alınan bilgiye göre selde bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'de gece saatlerinde itibaren etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bir çok yer sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre yaşanan sel nedeniyle bir kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Menderes ilçesinde yaşadığı ve sel sularına kapıldığı öğrenildi.

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinde Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde adı açıklanmayan bir erkek yaşamını yitirdi.