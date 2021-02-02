O DA TRUMP'A KIZGIN
O DA TRUMP'A KIZGIN
0
ÇAY DİYE ALDI GÜBRE ÇIKTI
ÇAY DİYE ALDI GÜBRE ÇIKTI
0
PANDEMİ GÖZÜ DE VURDU
PANDEMİ GÖZÜ DE VURDU
0
YOK BÖYLE ŞANS!
YOK BÖYLE ŞANS!
0

İzmir'de sel can aldı

İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. Alınan bilgiye göre selde bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'de sel can aldı
02 Şubat 2021 Salı 14:34

İzmir'de gece saatlerinde itibaren etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bir çok yer sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre yaşanan sel nedeniyle bir kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Menderes ilçesinde yaşadığı ve sel sularına kapıldığı öğrenildi.

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinde Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde adı açıklanmayan bir erkek yaşamını yitirdi.  

Etiketler; #izmir sel ölüm #izmir yağmur ölüm
İlişkili Haberler
İzmir'de yağmur ne zamana kadar sürecek?
İzmir'de yağmur ne zamana kadar sürecek?
Başkan Soyer: Bu çok ciddi bir rakam
Başkan Soyer: Bu çok ciddi bir rakam
İzmir'de memurlar bugün izinli
İzmir'de memurlar bugün izinli
İzmir'den inanılma görüntüler
İzmir'den inanılma görüntüler
İzmir'de 11 saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştü
İzmir'de 11 saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştü
İzmir Valisi açıkladı: 8 saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağmur yağdı
İzmir Valisi açıkladı: 8 saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağmur yağdı
Önceki Haber
Öğretim üyesi evinde ölü bulundu
Sonraki Haber
Manisa'da 4 gencin ölümü ile ilgili sır perdesi aralanıyor
İzmir'de haraç toplayanlara operasyon: 27 gözaltı
İzmir'de haraç toplayanlara operasyon: 27 gözaltı
0
İzmir'de yağmur ne zamana kadar sürecek?
İzmir'de yağmur ne zamana kadar sürecek?
0
Başkan Soyer: Bu çok ciddi bir rakam
Başkan Soyer: Bu çok ciddi bir rakam
0
İzmir'de memurlar bugün izinli
İzmir'de memurlar bugün izinli
0
İzmir'den inanılma görüntüler
İzmir'den inanılma görüntüler
0
İzmir'de 11 saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştü
İzmir'de 11 saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.