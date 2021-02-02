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İzmir'de sel: Damat öldü, kayınpederi kayıp

İzmir'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari araç sürüklenerek, yan yattı. Araçta bulunan Kaan Soydan hayatını kaybederken, beraberindeki kayınpederi Hıdır Öztürk suda kayboldu

İzmir'de sel: Damat öldü, kayınpederi kayıp
02 Şubat 2021 Salı 14:34

Sağanak yağışın hayatı felç ettiği İzmir'de Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nden geçen Balaban Deresi taştı. Yaşanan selde, Kaan Soydan ile kayınpederi Hıdır Öztürk'ün içinde bulunduğu hafif ticari araç suya kapıldı. Metrelerce sürüklenen araç, devrilen ağaçlara takılıp ters döndü. Kaan Soydan ve kayıpederi Hıdır Öztürk, suda kayboldu.  

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda aracın devrildiği yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Soydan'ın cansız bedeni bulundu. 

Ekipler, kayıp kayınpederi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

İkilinin, sağanak nedeniyle sabah 08.00 sıralarında aynı bölgede bulunan bağ evlerini kontol etmek için yola çıktıkları öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir sel ölüm #izmir yağmur ölüm
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