İzmir'de selden zarar görenlere 2 bin TL-15 bin TL arasında destek

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı ve kentte yaşanan sel afetinde mağdur olan vatandaşlara maddi destek kararı meclisten oy birliği ile geçti. Oturumda sel afeti nedeniyle gündeme gelen altyapı sorunları ve Boğaziçi Üniversitesi eylemleri mecliste tartışmalara neden oldu

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde gerçekleşti. Başkan Soyer, oturumun başında “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda “İzmir Tarımı” hakkında meclis üyelerine detaylı bir sunum yaptı. Mecliste Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı meclisten Cumhur İttifakı ve Millet İttifakının ortak onayı geçti. Oy birliği ile geçen plan, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayının ardından askıya çıkacak. Oturumda geçtiğimiz günlerde kentte yaşanan sel afetinde maddi kayıp yaşayan ve mağdur olan vatandaşlara tüm meclis üyelerinin onayı ile destek kararı alındı. Destek kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konutları zarar gören vatandaşlara asgari 2 bin lira, azami 12 bin lira, iş yerleri hasar gören vatandaşlara ise asgari 2 bin lira, azami 15 bin lira maddi destek sağlanacak.

Kültürpark’ın tarihsel kimliği korunacak



Kültürpark için Koruma Amaçlı İmar Planı da dikkate alınarak plan çalışmasının yürütülmesi amacıyla ilgili meslek odaları ve teknik ekiple görüşüldüğünü, bu kapsamda 11 ayrı toplantı yapıldığını dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, bilimsel bir rapor hazırlandığını belirtti. Kültürpark’ın 2’nci derece doğa sit alanı olmasının yanı sıra tarihi bir sit alanı olduğunu da değinen Başkan Soyer, “Kültürpark Taşınmaz Kültür ve Tabiat Koruma Varlıkları Yüksek Kurulu’nun kararı ile ilk sergi alanı olması, Cumhuriyet döneminde kurulan milli bir değer olması nedeniyle tarihi sit alanıdır. Koruma Amaçlı planlardan birinin fuar içi sergileme faaliyetlerini gerçekleştirmek olduğu ve İhtisas Fuarları Gaziemir’deki yeni fuar alanına taşınmışsa da, tarihi sit niteliğini taşıyan Enternasyonal Fuarı’nın bu alanda devam etmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda alanın tarihsel kimliğine uygun bir biçimde fuar, kültürel ve sportif işletmelerinin devamının sağlanması amaçlanmış ve mevcut plandaki yapılaşma oranı azaltılarak, Kültürpark Alanı; fuar, festival ve panayır alanın tamamı için emsal 0.05 olarak belirlenmiştir. Yeşil alanların yanı sıra, kültür, sanat, spor, eğlence, dinlence, sosyal tesis gibi fonksiyonları yer alacak şeklinde planlanacaktır. Mevcuttaki 27 bin metrekare olan taban alanın azaltılarak bu bölgede taban alanı 12 bin metrekare ve Celal Atik Spor Salonu’nun tabanının 6 bin metrekare olacak şekilde uygun görülmüştür. Böylece bir taraftan tarihsel kimliği yansıtacak şekilde yapılması ve fuar faaliyetlerinin devam etmesi, diğer yandan Celal Atik Spor Salonu’nun yenilenmesi amaçlanmıştır. İzmir’in belki de en değerli tarihsel miraslarından biri olan Kültürpark böylece sağlam, güçlü bir anayasaya kavuşmuştur” diye konuştu.

İzmir’i konuşalım



Meclisin gündem dışı konuşmalar bölümünde AK Parti Grubu, geçtiğimiz günlerde kentte yaşanan sel afetinin nedenin yetersiz altyapı olduğu yönünde eleştirilerde bulundu. Eleştiriler sonrası söz alan CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, altyapıya yatırım yapılmıyor eleştirilerinin asılsız olduğunu söyledi. Boğaziçi eylemlerine değinen Özuslu, “Boğaziçi’ndeki gençleri anlamamazlıktan gelirseniz, dinlemezseniz, onları kategorize edip damgalarsanız bu ülkeye hayır gelmez. Biz elbette suçun şiddetin terörün yanında olmayız ama barışçıl bir hak arama yöntemiyle muktedirlerin hoşuna gitmeyenleri söylüyorlarsa onları terörist diye yaftalamak yerine anlamak dinlemek gerekir” dedi. Özuslu’ya cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise “Bugün mecliste konuşmamız gereken en temel konu, altyapı sorunları. Çünkü biz yerel meclisleriz. Mümkün olduğunca asıl görevimiz mesele bu. İzmir’i konuşalım, nasıl iyileştirebiliriz diye çalışmaları nasıl yaparız bunları değerlendiriyoruz. 30 Ekim’de bir deprem hadisesi yaşandı. Dedik ki en önemli sorunlardan biri kentsel dönüşüm ve deprem. Bu şehirde deprem her an gerçekleşebilir. O gün olan deprem sınırlarımızda gerçekleşti ama 117 can kaybettik. Aradan 4 ay geçti yağmur yağdı. Şiddeti şu kadardı metrekareye bu kadar yağmur yağdı ama biz o gün 2 vatandaşımızı kaybettik. Neredeyse bütün dereler taştı, her yeri su bastı. Hepimiz alandaydık. Evet, sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve kurum çalışanları emek sarf etti. Bu acıyı ortadan kaldırmak için. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanın dirençli şehirler sözünüz var. Acıların silinmesi demek değil, aslında şu şekilde olur. Deprem taşkın, sel hangi koşullarda olursa olsun İzmir’e en az acıyı ve zararı vermesi gerekir. 2013 yılında yağmur yağdı ve o zamanda burada CHP vardı. O günde aynı konuşmayı yapıyorduk. O günde eleştirdik İzmirlilere yardım edecek İtfaiye yardıma muhtaç dedik. Aradan 7 yıl geçti, iki ay kadar önce yine yağmur yağdı. İtfaiye Daire Başkanlığı’nın Tepecik’teki alanı sular altında kaldı. 2 hafta geçti yağmur yağdı, yine o alan sular altında kaldı. Tek fark araçlar suyun altından çıktı. Yağan yağmur sonrası ki yoğun yağmur, şiddetli değildi. Sayın Soyer belediyemize şu sayıda başvuru var, onarlın zararlarını gidermeye çalışıyoruz. Eğer ulaşamayan varsa bize bildirin dedi ama itfaiye daire başkanlığı olacaktı. İzmir’in altyapı durumu bu. 2013 yılından 2021 yılına geldiğimizden beridir durum değişmedi. Biz başka şehirlerde yaşamıyoruz, başka şehrin vatandaşları tarafından seçilmedik. Afetten siyaset hiçbir zaman yapmadık, yapmayacağız” diye konuştu.

Eksiklerimiz var; ama halledeceğiz



Meclis toplantısında son sözü alan Başkan Soyer, “İzmirli hemşehrilerimiz, İzmirli ve İzmir Büyükşehir Belediyeli olmakla iftihar edebilirler. Çünkü dertlerine derman olabilen bir belediye var. İzmir Büyükşehir Belediyesi iftihar edilecek başarılara imza atmıştır. Dirençli kent demek budur. Dirençli kenti eleştirenler, geçen günlerde Almanya’da sandallarla gezmek zorunda kalan polislere baksınlar. İklim krizi nedeniyle dünyanın her yeri, Kanada, Fransa, Almaya her an başımıza gelebilecek felaketlere gebedir. Mesele bu felaketleri en az zararla atlatmaktır. İzmir 7 milyonluk bedelle hasar tespiti yapıp vatandaşın yarasını saracak adımlar atmaktadır. Türkiye’de atık suyun yüzde 97’sini arıtan başka bir kent yok. 67’nci tesisimizin ardından 68’incisini Foça’da açtık. Elbette eksiklerimiz var; ama hepsini teker teker halledeceğiz” diye konuştu.