İzmir'de sendika binasına kumar operasyonu

Kumar oynayan 101 kişiye para cezası verildi.

İzmir'de sendika binasına kumar operasyonu
14 Aralık 2019 Cumartesi 23:52

İzmir'in Bornova ilçesinde bir sendika binasında kumar oynadığı tespit edilen 101 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı, Ankara Caddesi'ndeki Elektrik İşçileri Sendikası binasında kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Kumar oynarken yakalanan 101 kişiye idari para cezası uygulandı, tombala makinesi ile çok sayıda kart ve pula el kondu. Sendika yetkilileri hakkında da "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Köpek dışkısından bulaşan hastalığa karşı el yıkama uyarısı
Sonraki Haber
İzmir'de dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.