İzmir'de sendika binasına kumar operasyonu

Kumar oynayan 101 kişiye para cezası verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir sendika binasında kumar oynadığı tespit edilen 101 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı, Ankara Caddesi'ndeki Elektrik İşçileri Sendikası binasında kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Kumar oynarken yakalanan 101 kişiye idari para cezası uygulandı, tombala makinesi ile çok sayıda kart ve pula el kondu. Sendika yetkilileri hakkında da "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.