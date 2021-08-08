İzmir'de servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 11 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada çarptığı ağaçta asılı kalan midibüste 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 11 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü ve can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi

Kaza, bugün saat 17.45 sıralarında, Sarıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa'dan Kınık yönüne giden ve içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu İlhan Suat (54) yönetimindeki 35 L 1610 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı. Takla atan midibüs, çarptığı ağaçta baş aşağı asılı vazeyitte kaldı. Kaza devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından farkedildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 11 yaralıyı ardından hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise demir yığını haline dönüşen midibüste sıkışanları çıkarttı. Yaralı çıkartılanlar sağlık ekiplerine teslim edilirken, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çok sayıda vatandaş da kaza yerine gelerek yaralıların ambulansa taşınmasında yardımcı oldu. İtfaiye görevlileri araçta çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Bu arada Midibüste bulunan kafilenin Kınık ilçesinden Kemalpaşa ilçesindeki Hamza baba türbesini ziyaret ettikleri ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta, Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.

Öte yandan Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından midibüzün kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı.



