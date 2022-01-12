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İzmir'de servis minibüsleri çarpıştı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi

12 Ocak 2022 Çarşamba 08:36

O.G. (42) idaresindeki 35 FP 846 plakalı servis minibüsü, Kemalpaşa-İzmir yolu Kızılüzüm mevkinde karşı yönden gelen E.A'nın (47) kullandığı 35 S 01638 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, sürücü O.G. ile diğer minibüste yolcu olarak bulunan İ.K. (38) ve Z.A. (45) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Kemalpaşa yolu kısa bir süre trafiğe kapandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kemalpaşa #kaza #trafik kazası
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