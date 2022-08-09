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İzmir'de servis minibüsü TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı!

İzmir'de servis minibüsü TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı!
09 Ağustos 2022 Salı 07:09

İzmir Bergama'da bir servis minibüsü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünün sürücüsü ve bir yolcu hayatını kaybederken, minibüste bulunan diğer bir kişi ise yaralandı


Kaza, 02.00 sıralarında İzmir - Çanakkale otoyolu Zeytindağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yıldırım Çınar yönetimindeki 35 S 50058 plakalı servis minibüsü, İzmir'den Çanakkale istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Erdem Ö. idaresindeki 41 TV 484 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü hurdaya dönerken, sürücü Yıldırım Çınar ve yolcu konumundaki Bülent Kılıçay minibüsün ön tarafında sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, ikinci bir kazayı önlemek için otoyolda güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüste sıkışan Bülent Kılıçay'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Minibüste bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişinin de durumunun hafif olduğu ve sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Yıldırım Çınar'ı, yaptıkları müdahale ile sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çınar, ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çınar'ın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Bülent Kılıçay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Erdem Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle İzmir - Çanakkale Otoyolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekilmesi ile birlikte trafik akışının normale döndüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #bergama kaza #trafik kazası #ölüm
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