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İzmir'de servis minibüsünün çarptığı kişi öldü!

İzmir Gaziemir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Abdurrahman Aydın'a bir servis minibüsü çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Aydın kurtarılamayarak hayatını kaybetti

İzmir'de servis minibüsünün çarptığı kişi öldü!
28 Haziran 2022 Salı 08:46

Kaza, saat 01.30 sıralarında Akçay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto galeri işletmecisi olduğu öğrenilen Abdurrahman Aydın (58), Akçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, yola çıkan Aydın'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir servis minibüsü çarptı. Meydana gelen kazada, Aydın ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, servis minibüsü sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #kaza #ölüm #trafik kazası
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