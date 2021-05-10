İzmir'de seyyar satıcılara destek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi 275 seyyar satıcıya 275 bin lira, 389 kahvehane esnafına da toplam 486 bin 250 lira nakit desteği verecek. Büyükşehir, kantin esnafına destek paketi üzerinde de çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar esnafımızı zor duruma soktu. En başından beri olduğu gibi onların yanında olmaya edeceğiz. Bugünleri el ele vererek aşacağız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi kısıtlamaları nedeniyle ekonomik açıdan zor dönemlerden geçen esnafa desteğini sürdürüyor. Büyükşehir, 141’i gevrekçi, 100’ü çiçekçi, 34’ü mısır satıcısı olmak üzere 275 seyyar satıcıya hane başı 1000 lira olmak üzere 275 bin lira destek verecek. Bulundukları ilçelerin esnaf odalarına kayıtlı 389 kahvehane esnafına da 1250 lira olmak üzere toplamda 486 bin 250 lira nakit desteğinde bulunacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi nedeniyle yapılan kısıtlamalar esnafımızı oldukça zor duruma soktu. En başından beri olduğu gibi onların yanında olmaya edeceğiz. Bugünleri el ele vererek aşacağız” dedi.

Kantin esnafına da bin lira



Büyükşehir, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Tüm Kantin İşletmecileri İşveren Sendikası’ndan gelen listeler doğrultusunda 886 kantinci esnafına ilişkin incelemelerini de sürdürüyor. Çalışma tamamlandığında yardıma uygun görülen kantincilere 1000 lira destek sağlanacak. Belirlenen kantinlerde çalışsa da şu dönemde maaş alamayan çalışanlara da gıda paketi desteği yapılacak. Ayrıca 2 bin 846 esnafa da bayram öncesi gıda paketi ulaştırılacak.

Esnafa can suyu

Büyükşehir 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 ilçede pandemi sürecinde faaliyetleri durdurulan ya da kısıtlanan esnafa 10 bin 552 adet gıda ve hijyen paketi dağıttı. İzmir Kahveciler Esnafı Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda 699 kahve, internet kafe ve oyun salonu esnafına 873 bin 750 lira nakdi destek ödemesi yapıldı. Büyükşehir, öğrencilere dağıtmak üzere aldığı bot, mont ve kırtasiye malzemesiyle de esnafa can suyu oldu. Bu kapsamda 23 bin 629 öğrencinin Eğitim Kart’ına kırtasiye malzemesi alması için 130 liralık bakiye yüklenerek toplamda 156 kırtasiyeci esnafına 3 milyon 71 bin 770 lira destek sağlandı. Büyükşehir, daha fazla esnafa yardımcı olabilmek adına 50 kırtasiye esnafını daha sistemin içerisine dâhil etti. Böylece ulaşılan çocuk sayısı 27 bin 380’e, destek olunan kırtasiyeci esnafı sayısı 206’ya ve destek miktarı 3 milyon 559 bin 400’e çıktı.

Büyükşehir aynı şekilde yaklaşık 600 okulda öğrenim gören ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerine 20 bin adet mont ve 20 bin 460 çift bot dağıttı. Bu sayede ayakkabıcılar ve tekstilciler sitesinde bulunan esnafa 3 milyon 253 bin 176 lira destek sağlandı. Ayrıca Ödemiş’teki ayakkabıcı esnafından da 3 bin 100 çift bot alımı yapılarak 424 bin 328 liralık yardımda bulunuldu.