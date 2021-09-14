İzmir'de seyyar satıcıların beklediği karar çıktı

İzmir Büyükşehir Meclisi’nde kabul edilen ‘Geçici Süreli İzinlendirilen Seyyar Satış Faaliyetlerinin Düzenlenmesine ilişkin Yönetmelik’ ile seyyar olarak hizmet veren çiçekçi, kestaneci ve mısırcılar kayıt altına alınacak. Tek tep kıyafet ve araçla dükkanlardan uzak şekilde kendilerine gösterilen alanlarda çalışacak olan seyyar esnaf, kayıt altına alınacakları için mutlu

Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde düzenlenen Eylül ayı Büyükşehir Meclis toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, atılan bu yeni bir adım konusunda esnaf odasıyla mutabakat sağlandığını söyledi. Sabit esnafa zarar vermeden, günübirlik çalışan çiçekçi, kestaneci ve mısırcıların tek tip kıyafet ve araçla çalışacağını belirten Soyer, “Böylece denetlenebilir ve hijyenik bir ortam sağlanacağı gibi kimseye zarar vermeden yeni istihdam da yaratılmış olacak” dedi.

Kente ve ülkemizde kaçak ve denetimsiz olarak çalışan birçok seyyar satıcının olduğunu ve bunların işgal harcı da ödemediğine dikkat çeken Soyer, “İşgal harcı almak kamu yararına yapılan bir düzenleme. Biz burada geçici işgal faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik bir önerge hazırladık. Kimse endişe etmesin çok güzel düzenlenmiş, hijyenik, sağlıklı ve denetlenebilir bir kent göreceksiniz” diye konuştu.

“GÖRMEZDEN GELEMEYİZ”

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise, İzmir’de yüzyıllardır süren bir sistemi kimsenin görmezden gelemeyeceğini kaydetti. Özuslu, “Sahilde mısır, kestane, çiçek satan insanlar var. Bunların düzenlenmesi, örgütlenmesi ve meslek odalarıyla birlikte değerlendirilerek, vergi vererek onuruyla çalışan vatandaşlar haline getirilmesi bizler için gurur ve sevinç kaynağı” ifadelerini kullandı.

“175 ÜYEMİZ TARİHE GEÇTİ”

İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin de, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin Meclis’te oylanarak kabul edilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Laçin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizlere destek vererek kararlılıkla bu işin peşinden giden Başkanımız Tunç Soyer başta olmak üzere, her ortamda yanımızda olan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun şahsında belediye meclisimizin 175 üyesine İzmir’in gerçeklerini görerek hareket ettikleri ve sorumluluklarını yerine getirdikleri için ülke genelindeki 6.5 milyon seyyar esnaf adına teşekkür ediyorum Aldıkları bu kararla sokaklardaki tüm onurlu çalışanlar için tarihe geçmişlerdir.

KILIÇDAROĞLU DA SÖYLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun haftasonu gerçekleştirdiği İzmir ziyaretinde kendisiyle bu konuyu da ele aldıklarının altını çizen Evren Laçin, “İzmir’in alacağı kararlarla Türkiye’ye örnek olacağını söyleyen sayın genel başkanımızın ardından atılan bu adım ile kentimizden yanan umut ışığı inanıyoruz ki, ülkemize ışık saçacaktır. İzmir Büyükşehir Meclisi’nin bu kararından sonra diğer büyükşehirler de bundan cesaret alıp, aynı adımı atacaklardır."