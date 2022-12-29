HAYVANSEVERLER ONA SAHİP ÇIKTI VE...
HAYVANSEVERLER ONA SAHİP ÇIKTI VE...
0
ABD'DE FELAKET! DONARAK ÖLDÜ!
ABD'DE FELAKET! DONARAK ÖLDÜ!
0
BU HASTALIĞIN KAN TESTİ BULUNDU
BU HASTALIĞIN KAN TESTİ BULUNDU
0
SOYER'E ONUR ÖDÜLÜ
SOYER'E ONUR ÖDÜLÜ
0

İzmir'de SGK önünde EYT kuyruğu!

İzmir'de SGK önünde EYT kuyruğu!
29 Aralık 2022 Perşembe 11:00

İzmir'de, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek isteyenler sabah erken saatlerinde Konak'taki SGK binası önüne geldi.

Sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu, bazıları da dilekçe verdi.

İsmail Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlik borçlanmasını sormak için geldiğini belirterek, "Benim sigorta girişim 1993, askerlik borçlanması yapıp 5 bin gün üzerinden emekli olabilecek miyim? Zam gelmeden bu borçlanmayı halletmek istedim. Dilekçemi verdim. Emeklilikte yaş sorununun kalkması güzel oldu. Hayırlısı olsun. İnsanlar mağdur olmadı." diye konuştu.

Doğum borçlanması için dilekçe veren Esin Tuna da "Borçlanacağız ve ödeyeceğiz. İnşallah emekli olmak istiyoruz. Sabah 07.30'da geldim. Hem içeride hem dışarıda kuyruk var, herkes bekliyor. Emeklilikle ilgili karar bizi mutlu etti. Sonuçta vatandaşın işine yaradı, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #eyt #haber #sgk
Önceki Haber
Otomobilin çarptığı köpek, hayvanseverler sayesinde artık yürüyor
Sonraki Haber
Adli Tıp Kurumu personel alacak
İzmir’de görme engelliler için pedal çevrilecek
İzmir’de görme engelliler için pedal çevrilecek
0
Ezgi'nin katili 154 gündür bulunamadı! Kardeşi isyan etti!
Ezgi'nin katili 154 gündür bulunamadı! Kardeşi isyan etti!
0
İzmir'de ulaşıma zam! İşte toplu ulaşımda kullanılacak yeni ücret!
İzmir'de ulaşıma zam! İşte toplu ulaşımda kullanılacak yeni ücret!
0
Başkan Soyer: Belediye iş yapamaz hale gelsin istiyorlar
Başkan Soyer: Belediye iş yapamaz hale gelsin istiyorlar
0
Bayraklı'da coşkulu yılbaşı kutlaması
Bayraklı'da coşkulu yılbaşı kutlaması
0
Gaziemir Belediyesi çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı
Gaziemir Belediyesi çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.