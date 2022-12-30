İzmir'de SGK önünde yoğunluk sürüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine yönelik açıklaması sonrası İzmir'deki SGK hizmet birimleri önünde başvuru yoğunluğu ikinci gününde de devam ediyor.

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek isteyenler, erken saatlerden itibaren Konak'taki SGK hizmet binaları önüne geldi.

Sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu, bazıları da dilekçe verdi.

Türkan Süngeriçli, açıklanan karardan çok memnun olduğunu belirterek, "Yılım dolu, yaşım dolu, yaş sorunum yok, çok mutlu oldum, çok sevindim." dedi.

Kasiyer olarak çalışan Nuran Gülseren ise bu kararı yıllardır beklediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından büyük bir sevinç yaşadığını ifade ederek, eksik gün ödemesi için SGK'ya başvurduğunu söyledi.

Doğum borçlanması için dilekçe veren Halime Çakır da 1995 yılında sigorta girişi olduğunu yaşa takılmadığı için çok sevindiğini söyledi.

Çakır, "Çok memnunuz. Ben de yararlanmak istiyorum. Yaşa da takılmadık. Çok sevindik. Yine çalışmaya devam edeceğim tabii. Bekliyorduk ama yaşa takılmamak büyük bir sürpriz oldu." ifadesini kullandı.