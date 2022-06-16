İzmir'de sıcak daldırma galvaniz tesisi açıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 30 bin metrekarelik alana kurulu olan Türkiye'nin üçüncü, galvaniz tesisi Azra Galvaniz hayata geçti. 100 bin tonluk sıcak daldırma galvaniz havuzu ile hizmet verecek olan tesiste 350 kişi istihdam edilecek

Aliağa ilçesinde 30 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 6 bin metrekaresi galvaniz holü ve 4 bin metrekaresi çelik işleme servis merkezi olmak üzere toplamda 10 bin metrekarelik kapalı üretim alanına sahip galvaniz tesisi Azra Galvaniz hayata geçti. Üretim yerinde 100 bin ton kapasiteli sıcak daldırma galvaniz havuzu yer alıyor.



Yıl sonuna kadar 350 kişinin istihdam edileceği tesisin açılış törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, oda, borsa birlik ve derneklerin temsilcileri ile çok sayıda iş insanı katıldı. Azra Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci yaptığı açılış konuşmasında Azra Galvaniz'in 'Sürdürülebilir sanayi geleceğe yatırımdır' sloganı ile çıktığı yolculuğu ve firmasının dünya standartlarındaki projelerini anlattı. Azra Galvaniz'in hem yaptığı sıcak daldırma galvaniz işlemini hem de yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımı geleceğe attığı bir imza olarak gördüğünü ifade eden Özekinci, her geçen gün artan üretim ve istihdam kapasitesiyle İzmir sanayisinin gücüne güç katmaya geldiklerini dile getirdi.



'SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ GELECEĞE YATIRIMDIR'

Sanat ve sanayinin bir araya gelmesinin önemine dikkati çeken Özekinci, "Türkiye'de ilk defa duvarlarını sanatla, bir mural çalışmasıyla süsleyen bu fabrikanın hikayesini anlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü sanat ve sanayinin bir araya gelmesi bizim adımıza çok önemli. Sektöre giriş yaptığım ve tecrübe edindiğim Diyarbakır yıllarından sonra, İzmir'de yatırım yapmaya karar verdik ve İzmir Aliağa'da bulunan fabrikamızı 2 ay önce faaliyete geçirdik. Azra Galvaniz, dünya standartlarındaki projeleriyle sınırsız ve kusursuz hizmet anlayışını birleştiren bir kuruluş. 'Sürdürülebilir sanayi geleceğe yatırımdır' sloganı ile çıktığımız yolculukta hem yaptığımız sıcak daldırma galvaniz işlemini hem de yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımı geleceğe attığımız bir imza olarak görüyoruz. Azra Galvaniz olarak, 30 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 6 bin metrekaresi galvaniz holü ve 4 bin metrekaresi çelik işleme servis merkezi olmak üzere toplamda 10 bin metrekarelik kapalı üretim alanına sahip tesisimiz İzmir'in birincisi konumundadır. Azra Galvaniz olarak kente yıllık 100 bin ton kapasiteli sıcak daldırma galvaniz havuzu inşa ettik. 100 bin tonluk çeliği İzmir'den başka bir yere göndermeden sıcak daldırma galvaniz yöntemiyle galvan izleyeceğiz" dedi.



15 MİLYON TL KATKI



Ürün çeşitliliğinin ve istihdamın artacağını belirten Özekinci, "13 metre uzunluğunda, 3,6 metre derinliğindeki İzmir'deki en büyük sıcak daldırma galvaniz tesisi olarak fark yaratacağız. Şu anda İzmir'den her ay 7 bin ton ürünü İstanbul, Sakarya, Konya ve Ankara'ya gönderiyoruz. Bu da her ay yaklaşık 350 TIR'ın gittiğini gösteriyor. Bu hesaba göre yaklaşık 15 milyon TL ülke ekonomisine ve sanayisine katkı sağlayacağız. Bu oranda aylık nakliye maliyetleri ortadan kalkacak. Geride bıraktığımız 2 ay içerisinde İzmir'de 160 kişiyi bünyemize kazandırdık. Faaliyete geçtiğimizde ise yıl sonuna kadar 350 kişiyi istihdam edeceğiz. Ayrıca içinde yaşadığımız çevre de bizim için çok önemli. Bugün cümlelerimi bir sanayici olarak değil de bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak kuruyorum. Hepimizin yaşamak için doğaya ihtiyacı var. Doğayı ancak bizler korursak, çabalarımız bireyselden toplumsala dönüşürse doğayı koruyabiliriz. Azra Galvaniz olarak ürettiğimiz ürünlerin tekrardan doğaya kazandırılması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



'ÇALIŞMAYA, ÜRETİME, YATIRIMA İHTİYAÇ VAR'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de tesisin emeği geçenleri kutlayıp, "İzmir'e, Aliağa'ya yakışan, Türkiye'mizin geldiği ekonomik düzeye yakışan bir tesis olmuş. Ülkemizin kalkınması, gelişimin devam etmesi için üretimin yapılması şart. Bir işi severek yaparsanız, işi benimserseniz ortaya fark çıkarıyorsunuz ve yeni bir bakış açısı getiriyorsunuz. Toplumdaki sanat, estetik bilincini ortaya çıkarmak olması gereken şeyler. Bu kadar genç yaşta böylesine çevreye duyarlı, işine gönlünü veren bir iş adamı olarak Recep Bey'i tebrik etmek istiyorum. Memleketin çalışmaya, üretmeye, yatırıma ihtiyacı var. Konumlanma çok güzel. Türkiye'nin en büyük ihracatının yapıldığı limanın civarında, büyük sanayi tesislerinin hemen yanı başında yer alıyor" ifadelerine yer verdi.



'OLDUKÇA DEĞERLİ BİR YATIRIM'



Açılış töreninde konuşma yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise "2014-2017 yılları arasında Diyarbakır Valiliği görevini yürüttüğüm dönemde Recep Özekinci ile tanıştık. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımını gerçekleştirdiği benzer bir fabrikanın açılışında bulunma fırsatım oldu. O fabrikanın adı da Mina Galvaniz idi. Bunlar Recep beyin kızlarının isimleri. İnşallah devamı gelir. Özellikle Diyarbakır'daki fabrika istihdam yaratması bakımından çok değerliydi. O bölgede istihdama büyük bir ihtiyaç vardı. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda kendisi araştırma yaparak İzmir'de bu yatırımı gerçekleştirdi. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde bir sanayi yatırımı oldukça değerli" diye konuştu.