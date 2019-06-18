İzmir'de şiddetli yağış

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokak ve caddeler kısa süre içinde göle döndü.

İzmir'de şiddetli yağış
18 Haziran 2019 Salı 13:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de bölgesel yağış etkili oldu. Özellikle Buca ve Bornova ilçelerindeki sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanak yağışın ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Bu arada Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İzmir bölgesinde yağışların çarşamba gününe kadar devam edececeği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
'Yakala, sev, bırak' deliliği
Sonraki Haber
Baba öldü, oğlu yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.