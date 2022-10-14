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İzmir'de Şila'yı yakarak öldürmüşlerdi! Başsavcılık açıklama yaptı...

İzmir'de Şila'yı yakarak öldürmüşlerdi! Başsavcılık açıklama yaptı...
14 Ekim 2022 Cuma 09:26

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 'Şila' isimli köpek, kulübesine yanıcı madde döküldükten sonra ateşe verildi. Zavalla köpek yanarak hayatını kaybederken olay sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medyadaki olayı yapan kişini serbest bırakıldığına dair iddialara ise Başsavcılıktan açıklama geldi

Olay, salı günü saat 17.00 sıralarında, Turabiye Mahallesi 31/1 Sokak'ta meydana geldi. Furkan P.'nin sahibi olduğu, Pitbull cinsi 'Şila' isimli 2,5 yaşındaki dişi köpek, eve 10 metre uzaklıkta yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülüp, ateşe verilerek yakıldı. Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler de oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldüğü belirlendi. Soruşturma başlatan polis, yangını çıkaran ya da çıkaranların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan, olayın takipçisi olacaklarını belirtip, "Sözün bittiği yerdeyiz. Katil ya da katillerin yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyoruz. Can dostlarımızın mal değil can olarak görülmesini istiyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. 'Şila' yandı, bizim de içimiz yandı. 'Şila'nın sesini çevredeki insanlar duymuş. 'O sesi ömrümüz boyunca unutmayacağız' dediler" diye konuştu.

TUTUKLANDI

İzmir'de, ‘Şila' isimli köpeği kulübesine yanıcı madde dökerek yaktığı iddiasıyla Ö.F.B., gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ö.F.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 'Şila' isimli köpeğin, kulübesinde Ö.F.B. tarafından yanıcı madde dökülerek yakılması ile ilgili bir kısım yerel ve ulusal basında şüphelinin tespit edilemediği veya serbest bırakıldığı yönündeki çıkan haberler üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "11.10.2022 günü Seferihisar ilçesi Necat Hepkon Caddesi üzerindeki elektrik trafosu arkasında bulunan köpek kulübesi içerisindeki pitbull cinsi köpeğin yanarak can vermesi üzerine 2022/3462 sayılı dosyası üzerinden soruşturma başlatılmıştır. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.F.B. isimli şahıs, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca 13.10.2022 tarihinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28. maddesi uyarınca tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğince de aynı gün tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #seferihisar #sıla #köpek ölüm
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