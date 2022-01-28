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İzmir'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 kişi gözaltında

İzmir'de, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 el yapımı tabanca ve 17 pompalı tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 kişi gözaltında
28 Ocak 2022 Cuma 09:40

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Buca ve Konak ilçelerinde adresleri belirlenen S.Y., R.Y., ve Ö.D.'ye ait evlere operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 7 el yapımı tabanca ve onlara ait 275 adet mermi, 17 pompalı tüfek ve bir pala ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #silah kaçakçası #operasyon
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