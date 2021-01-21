İzmir'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'de yüzüstü yatar şekilde bulunan kişinin kalp krizi geçirdiği düşünüldü, ancak hastaneye kaldırılan kişinin sırtından tabanca ile vurulduğu ortaya çıktı

Olay Konak'ın Fatih Mahallesi'nde dün saat 21.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre vatandaşlar yüz üstü bir şekilde sokakta yatan kişiyi görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan 49 yaşındaki Mustafa Kaya'nın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durdu.

Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın vücudunda yapılan incelemede sırtından mermi ile vurulduğu ortaya çıktı. Kaya, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaya'nın vücudunda kan izinin olmaması ise uzaktan ateş edildiği ihtimalini doğurdu.

Hastanede hayatını kaybeden Mustafa Kaya'nın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Murumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

POLİS, ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Kaya'nın ölümü üzerine, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya'nın bulunduğu sokaktaki vatandaşların ifadesine başvurdu, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırma sonucu Kaya'ya hedef gözeterek ateş açtığı belirlenen kişinin eşgali belirlendi. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin S.K. olduğu saptandı. Adresi öğrenilen S.K., evine yapılan baskınla yakalandı. Evde yapılan aramada ise cinayette kullandığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.