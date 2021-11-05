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İzmir'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir Buca'da husumetli iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

İzmir'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
05 Kasım 2021 Cuma 08:33

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ufuk Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Gökçe, oğlu Muhammet Can Gökçe ve M.A., aralarında husumet bulunan İ.E.T. (46), İ.K. (18) ve S.D.'nin (18) oturduğu kahvehane önüne geldi. Husumetli olan taraflar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Muhammet Can Gökçe, Sezgin Gökçe, İ.E.T, İ.K. ve S.D yaralandı. Olaya karışan M.A. ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavganın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Olay sonrasında iki taraftan yaralananların aynı hastaneye getirilmesi nedeniyle, hastaneye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Geniş güvenlik önlemi alınan hastane ve çevresinde yeni bir olay yaşanmaması için Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri ve Yunus Tim'inde görevli motosikletli polis ekipleri de sevk edildi.

YARALILARDAN 1’i HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kavga sonucu hastaneye getirilen yaralılardan Sezgin Gökçe (46) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu Muhammet Can Gökçe'nin (16) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Sezgin Gökçe'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Sezgin Gökçe'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY YERİNDE 23 MERMİ KOVANI BULUNDU

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, 23 mermi kovanı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Sezgin Gökçe ve Muhammet Can Gökçe ile gelen ve olaya karıştığı iddia edilen şüpheli M.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir silahlı kavga #buca silahlı kavga #buca ölüm #buca kavga
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