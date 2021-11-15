İzmir'de silahlı kavga: 1 kişi öldü!

İzmir’in Bornova ilçesinde, Şerafettin Delibaş (49), evine giderken sokakta tartıştığı kişiler tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Dün saat 21.00 sıralarında İzmir Bornova'nın Mevlana Mahallesi'nde evine gitmekte olan Şerafettin Delibaş, sokakta karşılaştığı ve kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Delibaş, tabanca ile vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Delibaş göğsünden yaralanırken, onu vuran kişiler ise otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Delibaş'ı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen 49 yaşında olduğu öğrenilen Delibaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Delibaş’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, Delibaş’ı vurarak öldüren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.