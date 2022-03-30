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İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
30 Mart 2022 Çarşamba 08:29

İzmir Konak'ta Hüseyin Tok ve Saadettin Şengüler, husumetlileri olan baba ve oğlu ile sokakta karşılaştı. İki taraf arasıda başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada baba ve oğlu, Hüseyin Tok ve Saadettin Şengüler'i tabanca ile vurdu. Olayda Tok hayatını kaybederken, Şengüler ise tedavi altına alındı. Polis, kaçan baba ve oğlunun peşine düştü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 1052 sokakta meydana geldi. C.P. ile babası E.P., iddiaya göre, husumetlileri Hüseyin Tok ve Saadettin Şengüler ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. C.P. ve babası E.P., tabancayla Hüseyin Tok ve Saadettin Şengüler'e ateş edip, olay yerinden otomobille kaçtı. Tok karın bölgesinden, Saadettin Şengüler ise ayağından vurularak yaralandı. Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Tok, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Saadettin Şengüler'in ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan polis ekipleri, Hüseyin Tok'un yakınlarının hastane önüne toplanması üzerine çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #silahlı kavga #ölüm #cinayet
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