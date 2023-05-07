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İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada Erkan Karakaya (19), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
07 Mayıs 2023 Pazar 13:27

Olay, saat 03.30 saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 686/4 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Karakaya ve kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla Karakaya'ya ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Karakaya ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler şüpheli ya da şüphelileri  yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #silahlı kavga
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