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İzmir'de silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı

İzmir'de silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı
10 Aralık 2021 Cuma 09:38

Eskioba Mahallesi'ndeki değirmende çalışan M.T. ve oğlu T.T. ile otomobille değirmene gelen kardeşler H.E. (31) ve E.E. (24) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E. ve E.E'nin silahla havaya ateş etmesinin ardından, değirmenden tüfeği alan T.T, otomobile doğru ateş etti.

Ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan kardeşler H.E. ve E.E, 112 Acil Servis ekiplerince önce Tire Devlet Hastanesi'ne daha sonra da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan T.T'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, zanlının babası M.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #tire #silahlı kavga #yaralama
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