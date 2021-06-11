İzmir'de silahlı kavga: 2 kişi öldü!

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi vurularak öldü

Olay İzmir'in Menemen ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine ateş açmaya başladı. Ateş sonrası Mehmet Arpak ve Salih Kılınç isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar daha sonra hastanelere kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Mehmet Arpak ve 48 yaşındaki Salih Kılıç'ın müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Arpak ve Kılıç'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.