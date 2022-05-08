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İzmir'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
08 Mayıs 2022 Pazar 08:24

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, alkol alan arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile olay silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 35 yaşındaki Ahmet Çetin ve 26 yaşındaki Kemal Sönmez hayatını kaybederken, 33 yaşındaki Feyyaz Bulut ise yaralandı


Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu. C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ola yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın etti. Çetin ve Sönmez'in ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ekipler, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kemalpaşa #kavga #ölüm #silahlı kavga #izmirde kavga #izmirde ölüm
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