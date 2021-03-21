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İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kişi sosyal medya üzerinde tartıştığı kişiye ve yanındaki arkadaşlarına sokakta kurşun yağdırdı, olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Öte yandan, kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı

İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı
21 Mart 2021 Pazar 08:36

Olay, saat 06.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi 3156 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Ege O.(19) sosyal medya üzerinden henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet D. ile tartıştı. Sabah saatlerinde arkadaşlarıyla fırına giden Ayhan Ege O.  sokakta Ahmet D. ile karşılaştı. İkili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet D. yanındaki tabancayla Ayhan Ege O., Gökhan Başar Ç.(19) ve Üveys Y.'ye(18) ateş açtı ardından olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Üveys Y'nin karın ve bacak kısmından olmak üzere 3 yerinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi, diğer iki yaralının ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #silahlı kavga #izmir silahlı kavga #bozyaka kavga
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