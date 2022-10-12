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İzmir'de silahlı kavga: Babası dahil 3 kişiyi vurup kaçtı!

12 Ekim 2022 Çarşamba 08:52

İzmir Bayraklı'da bir kişi sokak ortasında kavga ettiği kişilere tabanca ile ateş açtı. Şüpheli açılan ateş sonucu babasını ve 2 kişiyi vurarak yaraladı. Üç kişi hastaneye kaldırılırken, polis de olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü


Olay, saat 01.00 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 2179 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Y.G.(24) ve M.Z.Ç.(19) henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta D.B. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, D.B. yanında bulunan tabancayı çıkararak ardı ardına ateşledi. D.B.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucunda, M.B., M.Z.Ç. ve Y.G. vuruldu. Şüpheli suç aletini alarak olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Yaralılardan M.Z.Ç. ve Y.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.B.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.


BABASINI DA VURMUŞ

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturmada, vurularak yaralanan M.B.'nin, şüpheli D.B.'nin babası olduğu öğrenildi. İddiaya göre M.B., kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada vuruldu. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olay yerinde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #silahlı kavga #haber
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