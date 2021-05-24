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İzmir'de silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde biri kadın iki kişi silahla yaralandı

İzmir'de silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:54

Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katından silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancayla bacağından yaralanan E.Y. (36) ile yüzünden yaralanan G.U'yu (23) hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 1 çocuk annesi E.Y'nin yaklaşık 3 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Polis, olayın faili olduğu ileri sürülen E.Y'nin eski eşi S.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ödemiş #silahlı saldırı
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