İzmir'de silahlı saldırı! Aracına bineceği sırada öldürüldü!

İzmir Buca'da 41 yaşındaki Serkan Saltık, minibüsüne bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin peşine düştü

Olay dün 16.30 sıralarında Buca ilçesi Namık Kemal Caddesinde meydana geldi. Serkan S., park halindeki minibüsüne binmek üzereyken, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Serkan S. kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Serkan S., ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Serkan S.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İzmir’in Buca ilçesinde, minibüsüne bindiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralanan Serkan Saltık(41), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Saltık'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Saltık'a silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.