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İzmir'de silahlı saldırı! Bir kişi yaralandı!

İzmir'de silahlı saldırı! İzmir Konak'ta Onur Y., sokak ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Onur Y., hastaneye kaldırıldı

İzmir'de silahlı saldırı! Bir kişi yaralandı!
12 Aralık 2022 Pazartesi 09:55

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 156 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini gizleyen kişi veya kişiler husumetlisi olduğu öğrenilen Onur Y. ile sokak üzerine karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından şüphelilerin tabanca ile açtığı ateş sonucu Yarık, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Alsancak Nevvar Salih Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #silahlı saldırı
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