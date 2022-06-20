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İzmir'de silahlı saldırı! Göztepe taraftarı öldürüldü!

İzmir'de 39 yaşındaki Tolga Tarhan'a üyesi olduğu Göztepe Yalı Taraftar Derneği önünde bulunduğu sırada oradan geçen beyaz bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Tarhan hayatını kaybederken, 3 kişi de gözaltına alındı

İzmir'de silahlı saldırı! Göztepe taraftarı öldürüldü!
20 Haziran 2022 Pazartesi 08:38

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 39 Sokaktaki Göztepe Yalı Taraftar Derneği binasının önünde meydana geldi. Göztepe taraftarı Tolga Tarhan'a, beyaz bir otomobilin içindeki kişilerce, pompalı tüfekle ateş açıldı. Dernek binasından kaçmaya çalışan Tarhan, vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tarhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından Tarhan ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ali A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #göztepe #silahlı saldırı #ölüm #göztepe taraftarı saldırı
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