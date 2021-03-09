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İzmir'de sineksiz bir yaz için hazırlık

Haşere ile mücadeleyi 12 aya yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilere sineksiz bir yaz yaşatmak için kayıt altına aldığı 190 bin noktada periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

İzmir'de sineksiz bir yaz için hazırlık
09 Mart 2021 Salı 13:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentlilerin rahat bir yaz dönemi geçirmesi için 30 ilçede haşere mücadele çalışmalarını yılın 12 ayında sürdürüyor. Kış aylarında sivrisinek, karasinek ve hamam böceklerinin potansiyel üreme alanı olarak belirlenen sulak alanlar, süs havuzları, foseptikler, içinde su bulunan bodrumlar, kanalizasyon ve yağmursuyu kanalları, dereler ve çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanıyor. Bahar ve yaz aylarında ise haşereyle mücadele hem açık hem de kapalı alanlarda devam ediyor.

“Çalışmalarımız 365 gün devam ediyor”

Sivrisineğin uygun sıcaklıkta, her türlü durgun suda ve her mevsimde üreyebildiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Hesna Erdoğan “Bu nedenle tespit ettiğimiz tüm sulak alanlarda ekiplerimiz kış ayları da dahil olmak üzere yıl boyunca sivrisinek gelişim periyodunu da dikkate alarak ilaçlama yapıyor. Fare mücadelesi kapsamında, kemirgen yaşam alanlarında ve yürüme yollarında yemleme yöntemiyle ilaçlama çalışmaları sürüyor. Hamamböceği için kanalizasyon kanallarında kalıcı ilaç uyguluyoruz. Ayrıca tüm resmi kurumlarda ve kamu kullanımına açık yerlerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Bahar ve yaz aylarında yeşil alanlarda konaklayan ot sinekleri, yakarca, yaprak biti gibi mevsimsel sineklerden kaynaklı sorunların giderilmesine yönelik ekiplerimiz yeşil alanlarda ilaç lama çalışmalarını periyodik olarak yapıyor. Çalışmalarımız hız kesmeden 365 gün devam ediyor” dedi.

Doğal denge gözetiliyor

Sivrisinekle mücadelede en önemli faktörün sinek larva halindeyken ilaçlama yapmak olduğunu kaydeden Hesna Erdoğan şöyle devam etti: “Haşere ilaçlama çalışmalarımızda ağırlıkla doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri tercih ediyoruz. Sivrisinekler ergin haldeyken havaya ilaç atılması yerine sivrisinek üreme kaynaklarında çevreye zarar vermeden biyolojik yolla mücadele ediyoruz. Foseptikler, sulu bodrumlar, havuzlar, kanaletler, dereler ve su birikintilerinde larva mücadelesini titizlikle sürdürüyoruz. Ancak plastik bardakta, bir stepne lastik yuvasında biriken suyun bir mahalleyi rahatsız edecek derecede sivrisinek üreteceği unutulmamalı. Ekiplerimizin bu kaynakları tespit ederek sorunu çözmesinde yurttaşlarımızın, muhtarlarımızın işbirliği ile sorunun ve sorunlu adresin tanımlanarak bize bildirilmesi çok önemli.”  

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Haşere Mücadele Birimi, 43 sırt ULV cihazı, 50 ilaçlama cihazı ve 71 araçla çalışmalarını sürdürüyor. Şikayetler için 293 37 14/15 numaralı hat aranabilir.

Etiketler; #izmir #sineksiz yaz #sivrisinek #izmir büyükşehir belediyesi
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