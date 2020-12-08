İzmir'de sis etkili oldu

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde devam etti. Kent genelinde yoğunluğu artan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İzmir'de kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sis, sabah saatlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu trafikte görüş mesafesini düşürdü. kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler araçların farlarını yakarak seyahat etti. Öte yandan sis nedeniyle hava ve deniz yolu ulaşımında herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı öğrenildi.

Cadde ve sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlamasıyla kentin en işlek cadde ve sokakları ile meydanlar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla Türkiye genelinde başladı. İzmir'de de en işlek cadde ve sokaklarla meydanlar kısıtlamanın başlamasının ardından boş kaldı. Kentte, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü. Polis, kentin farklı noktalarında devriye görevini yerine getirirken trafik ekipleri ise cadde ve sokaklarda durdurdukları araçlarda kontroller yaptı.