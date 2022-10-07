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İzmir'de skandal görüntü! Kız yurdunun önünde mastürbasyon yaptı!

07 Ekim 2022 Cuma 09:42

İzmir'de skandal bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, kız öğrenci yurdunun karşısına geçip kendisini tatmin etti. O anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.

İzmir'deki Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde skandal bir görüntü kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, bir şahsın kız yurdunun önüne geçtikten sonra kendisini tatmin ettiği görüldü.

Söz konusu görüntüler, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Öğrenciler, şahsın bulunarak gerekli cezanın verilmesini talep etti.

Etiketler; #izmir #kız yurdu #mastürbasyon #haber
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