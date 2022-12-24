KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
0
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
0
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
0
TÜRK HALKININ YAŞLI ANLAYIŞI BELLİ OLDU
TÜRK HALKININ YAŞLI ANLAYIŞI BELLİ OLDU
0

İzmir'de skuter kullananlar dikkat! İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu!

İzmir'de skuter kullananlar dikkat! İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu!
24 Aralık 2022 Cumartesi 11:11

İzmir'de skuter kullananların sayısı hızla artarken, İzmir Büyükşehir'den konu ile ilgili yeni adım geldi. Elektrikli skuterlar için düzenleme yapan Büyükşehir, hız sınırını saatte 20 kilometreye düşürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevreci ve kolay ulaşım aracı elektrikli skuterler (e-skuter) için hız düzenlemesi yaptı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi kent trafiğinin, yayaların ve skuter sürücülerinin güvenliği için e-skuterlerin saatte 25 kilometre olan azami hızını, oy birliğiyle saatte 20 kilometre hıza indirdi. Kararın alınmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde hizmet veren 9 kuruma gönderdiği yazıyla e-skuterlerin hızlarının merkezi sistemle düşürülmesini sağladı.

Doğru ve güvenli kullanım önemli

Süreçle ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sibel Özgür, “İzmir genelinde azami işletilecek e-skuter sayısı 15 bin 929. Şu an yaklaşık 12 bin adet e-skuter kentimizde faal olarak dolaşıyor.  Yönetmelik esaslarıyla e-skuterlerin doğru ve güvenli kullanımı için kriterleri belirliyoruz. Yaptığımız teknik değerlendirmeler sonucunda, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için e-skuterlerin hızlarının düşürülmesiyle ilgili bir karar aldık. Bu kararın uygulanması için firmaları bilgilendirdik. Ayrıca belediyemizin, trafik zabıtasının ve e-skuter işletmecilerinin içinde bulunduğu bir iletişim grubumuz var. Özellikle hatalı parklanma gibi konularda da çok aktif bir şekilde sistemi işletiyoruz” şeklinde konuştu.

2 bin 500 skuter park alanı oluşturuldu


E-skuterlerin kent ulaşımına doğru ve güvenli bir şekilde adapte edilmesi için altyapı çalışmalarının artırıldığını ifade eden Sibel Özgür, “E-skuterler, doğru ve bilinçli bir şekilde kullanıldığında, çevreci bir  kent ulaşımı için çok önemli bir yere sahip. Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda biz de hem güvenliği sağlayabilmek hem de ulaşıma entegrasyonu sağlayabilmek için altyapımızı güçlendirdik. Şu an Üçkuyular’dan Mavişehir’e uzanan 20 kilometrelik sahil şeridimizde ve kentimizin iç kesimlerinde toplam 63 noktada 2 bin 500 kapasiteli skuter park alanları oluşturduk. 2023 yılında park alanlarımızı kentimizin iç noktalarında artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #haber #hız sınırı #skuter #izmir
Önceki Haber
Barlar sokağında cinayet! Mekandan dışarı çıkartılınca dehşet saçtı!
Sonraki Haber
İzmirliler dikkat! İki gün sürecek yılbaşı şenliği başlıyor!
Çeşme'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Çeşme'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
0
İzmir'de ilginç olay! Baba ve 7 yaşındaki oğlu anlaşamayınca ara bulucuya başvurdular!
İzmir'de ilginç olay! Baba ve 7 yaşındaki oğlu anlaşamayınca ara bulucuya başvurdular!
0
İzmirliler dikkat! İki gün sürecek yılbaşı şenliği başlıyor!
İzmirliler dikkat! İki gün sürecek yılbaşı şenliği başlıyor!
0
İzmir'de 'şok evlerine' polis baskını: 91 kaçak yakalandı!
İzmir'de 'şok evlerine' polis baskını: 91 kaçak yakalandı!
0
İzmir'in yeni yıl programın belli oldu! İzmir yeni yıla o şarkıcı ile girecek!
İzmir'in yeni yıl programın belli oldu! İzmir yeni yıla o şarkıcı ile girecek!
0
Karabağlar ve Konak’ta emekçiler ayakta! Grev kararı asıldı!
Karabağlar ve Konak’ta emekçiler ayakta! Grev kararı asıldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.