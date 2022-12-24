İzmir'de skuter kullananlar dikkat! İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu!

İzmir'de skuter kullananların sayısı hızla artarken, İzmir Büyükşehir'den konu ile ilgili yeni adım geldi. Elektrikli skuterlar için düzenleme yapan Büyükşehir, hız sınırını saatte 20 kilometreye düşürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevreci ve kolay ulaşım aracı elektrikli skuterler (e-skuter) için hız düzenlemesi yaptı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi kent trafiğinin, yayaların ve skuter sürücülerinin güvenliği için e-skuterlerin saatte 25 kilometre olan azami hızını, oy birliğiyle saatte 20 kilometre hıza indirdi. Kararın alınmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde hizmet veren 9 kuruma gönderdiği yazıyla e-skuterlerin hızlarının merkezi sistemle düşürülmesini sağladı.

Doğru ve güvenli kullanım önemli

Süreçle ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sibel Özgür, “İzmir genelinde azami işletilecek e-skuter sayısı 15 bin 929. Şu an yaklaşık 12 bin adet e-skuter kentimizde faal olarak dolaşıyor. Yönetmelik esaslarıyla e-skuterlerin doğru ve güvenli kullanımı için kriterleri belirliyoruz. Yaptığımız teknik değerlendirmeler sonucunda, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için e-skuterlerin hızlarının düşürülmesiyle ilgili bir karar aldık. Bu kararın uygulanması için firmaları bilgilendirdik. Ayrıca belediyemizin, trafik zabıtasının ve e-skuter işletmecilerinin içinde bulunduğu bir iletişim grubumuz var. Özellikle hatalı parklanma gibi konularda da çok aktif bir şekilde sistemi işletiyoruz” şeklinde konuştu.

2 bin 500 skuter park alanı oluşturuldu



E-skuterlerin kent ulaşımına doğru ve güvenli bir şekilde adapte edilmesi için altyapı çalışmalarının artırıldığını ifade eden Sibel Özgür, “E-skuterler, doğru ve bilinçli bir şekilde kullanıldığında, çevreci bir kent ulaşımı için çok önemli bir yere sahip. Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda biz de hem güvenliği sağlayabilmek hem de ulaşıma entegrasyonu sağlayabilmek için altyapımızı güçlendirdik. Şu an Üçkuyular’dan Mavişehir’e uzanan 20 kilometrelik sahil şeridimizde ve kentimizin iç kesimlerinde toplam 63 noktada 2 bin 500 kapasiteli skuter park alanları oluşturduk. 2023 yılında park alanlarımızı kentimizin iç noktalarında artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.