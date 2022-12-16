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İzmir'de soba zehirlenmesi! 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

İzmir'de soba zehirlenmesi! 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
16 Aralık 2022 Cuma 09:12

İzmir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı. İhbar üzerine bir eve giren polisler, 30 yaşındaki Onur Uruş'un cansız bedeni ile karşılaştı

Olay, Konak ilçesi Millet Mahallesi 2538 Sokak'ta 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Evden sızan kokuyu fark eden daire sahiplerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokunun yayıldığı daireye giren ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Onur Uruş'un (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Uruş’un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne ve babası ile beraber oturan Uruş’un olay sırasında ailesinin tedavi için hastanede olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #soba zehirlenmesi #ölüm
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