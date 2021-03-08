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İzmir'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen çift öldü

İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

İzmir'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen çift öldü
08 Mart 2021 Pazartesi 08:33

Olay İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 11.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 1. Kadriye Mahallesi'nde bulunan bir evde oturan 51 yaşındaki Erol Öztank, yan dairede oturan anne ve babasının yanına gitti. Öztank eve girdiğinde 71 yaşındaki annesi Asuman Öztank ve 74 yaşındaki babası Enis Öztank'ın hareketsiz yattığını fark etti. Öztank durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sobadan sızan gazdan zehirlendiğini fark ettiği çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇİFTİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerini eve gelen belediye tabibi çiftin ölümünü şüpheli buldu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cesetleri kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir ölüm #konak #zehirlenme ölüm #soba ölüm
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