İzmir'de soğuk havalarda kimse sokakta kalmasın! İzmir Büyükşehir telefon numarası verdi!

İzmir'de soğuk havalar etkili olmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de soğuk günlerde kimse sokakta kalmasın diye harekete geçti. İki günde Müyesser Turfan Geçici Erkek Konuk Evi'nde kalanların sayısı 50’ye yükseldi. Basmane bölgesinde otelde konaklamaları sağlanan yurttaş sayısı ise 51’e yükseldi.

Hava sıcaklığının düşmesi ile son iki gün içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Geçici Konukevi’nin 24 saat açık tuttuğu kapısını çalan evsizlerin sayısı 50’yi buldu. Büyükşehir Belediyesi Örnekköy'deki konukevinde artan talebi karşılamak için ise personel ve yatak sayısını artırarak gerekli önlemleri aldı. Ayrıca yoğun geçen kış dönemlerinde ihtiyacı karşılamak için Basmane bölgesinde otel kiralayan Büyükşehir Belediyesi bu bölgede 51 evsizin konaklamasını da sağladı. Büyükşehir, kentteki evsizler için Tarihi Basmane Hamamı’nın kapılarını da açık tutuyor. Hamam, pazartesi ve perşembe günleri barınma sorunu yaşayanlara hizmet veriyor.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Örnekköy’deki Müyesser Turfan Geçici Erkek Konuk Evi, çeşitli kaynaklardan gelen ihbarları da değerlendirerek sokakta yaşayan evsiz yurttaşları, bulunduğu yerden alıyor ve onlara barınma olanağı sağlıyor. Merkeze gelenlerin öncelikle sağlık kontrolleri yapılıyor, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Tedavi gerektiren durumlarda ise Eşrefpaşa Hastanesi devreye giriyor.

Konuk Evi'ne gündüz saatlerinde 361 71 51, mesai saatleri dışında 361 00 82 ya da Hemşeri İletişim Merkezi’nin (HİM) 444 40 35 ya da 153 numaralı telefonundan erişilebilir.