İzmir'de sohbet etmek için gittiği oto yıkamacıda silahlı saldırıda öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir oto yıkama dükkanına tabancayla açılan ateşte arkadaşlarıyla sohbet etmeye giden Mehmet Servan Bayram (32) öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi

Olay, 22 Nisan saat 23.00 sıralarında Bahriye Üçok Mahallesi Rüştü Şardağ Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkama dükkanının önüne gelen şüpheliler, içeridekilere ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, arkadaşlarıyla sohbet etmek için gittiği oto yıkama dükkanında kurşunların isabet ettiği Mehmet Servan Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mehmet Servan Bayram'ın cenazesi, pazar günü toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 11 şüpheliyi Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 3 muşta, 1 pompalı tüfek, 466 tabanca fişeği ve 25 kartuş ele geçirildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 11 şüpheliden F.Y.B., K.S., A.E., S.S.G., C.C., H.E. adliyeye sevk edilirken, diğer 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.