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İzmir'de 'şok evlerine' polis baskını: 91 kaçak yakalandı!

İzmir'de 'şok evlerine' polis baskını: 91 kaçak yakalandı!
24 Aralık 2022 Cumartesi 09:14

İzmir Konak'ta kaçak yollarda Türkiye'ye girenlerin barındıkları 'şok evlerine' operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 91 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen 5 kişi de gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarında Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları 7 ayrı "şok evi" belirledi.

Ekiplerce adreslere yapılan operasyonda, 91 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yanlarında da 44 can yeleği ele geçirildi.

Organizatör oldukları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca bu kişilere toplam 277 bin 110 lira idari para cezası kesildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #konak #şok evleri #haber
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