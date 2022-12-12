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İzmir'de şok intihar! Uçağa binerken atlayan genç yönetici hayatını kaybetti!

İzmir'de şok intihar! Uçağa binerken atlayan genç yönetici hayatını kaybetti!
12 Aralık 2022 Pazartesi 12:51

İzmir'de şok intihar! Turizm fuarı için İzmir'e gelen Beyza Taşkıran, Antalya'ya dönmek için uçağa bindikleri sırada uçağın körük kısmından atlayarak canına kıydı. Beton zemine çarpan genç kadın kurtarılamadı

Bir yazılım firmasının yöneticisi olan Beyza Taşkıran, turizm fuarı için geldiği İzmir'den Antalya'ya dönerken, uçağın körüğünden atladı. 14 metreden beton zemine çakıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü olan 32 yaşındaki Beyza Taşkıran, turizm fuarı için Antalya'dan İzmir'e geldi. Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Beyza Taşkıran, dönüşte uçağa binme hazırlığı yaparken bir anda kendi canına kıydı.

Uçağa bağlı körükteki boşluktan atlayarak 14 metreden beton zemine çakılan Taşkıran, olay yerinde can verdi. Arkadaşları, genç kadının son günlerde ailesiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ve uçağa binmeden önce de telefonla konuşacağını söyleyerek kendilerinden ayrıldığını ifade etti.

Etiketler; #izmir #intihar #havaalanı #haber
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