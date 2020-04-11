İzmir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara koştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, İzmir'de kent genelinde büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İzmir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara koştu
11 Nisan 2020 Cumartesi 15:14

İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 00.00’a kadar 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta, il sınırları içerisinde getirilen sokağa çıkma yasağını duyanlar, İzmir kent genelinde bulunan büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Evdeki ekmek ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar fırınlara akın edince, fırıncılar talebi karşılamakta zorlandı. Vatandaşlar, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için büfe ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Öte yandan trafikte de büyük bir yoğunluk oluştuğu görüldü.

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