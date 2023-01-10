İzmir'de sokak emekçileri artık zabıtadan kaçmıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak emekçileri için proje başlattı. Birer kooperatif çatısı altında birleşen mısır, kestane ve çiçek satıcıları, hijyen ve pazarlama eğitim aldıktan sonra belirlenen noktalarda satışa başladı. Artık zabıtadan kaçmak zorunda olmadıklarını belirten sokak emekçileri ise durumdan memnun





İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve hizmet standardını yükseltmek için başlatılan proje meyvelerini verdi. Birer kooperatif çatısı altında birleşen kestane, mısır ve çiçek satıcıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’ndaki hijyen ve pazarlama eğitiminin ardından belirlenen noktalarda satışa başladı.



Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daireleri ve seyyar satıcıların meslek birliklerinden temsilcilerin yer aldığı bir komisyon tarafından yürütülüyor. Komisyon seyyar satıcılar için Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu işgaliye alanlarında, esnafı mağdur etmeyecek şekilde satış noktalarını belirledi. Yine komisyon tarafından hazırlanan hizmet standardı taahhütnamesini imzalayan satıcılar ise işgaliye bedeli de ödeyecek.



Seyyar satıcılar denetleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca ekonomik kriz nedeniyle ekmek parası kazanmanın zor olduğu bu dönemde düzenlemenin önemini vurgulayarak, “Bu çalışma geçici süreliğine işgal noktalarındaki sosyoekonomik faaliyetlerin disipline edilmesi için yapıldı. Bu 153 kişinin sattığı ürünler de gıda standartlarına uygunluk açısından denetleniyor. Yine satış ve pazarlamanın yönetmeliğe uygunluğu kontrol ediliyor. Yönetmeliğe aykırı davrananların faaliyetleri komisyon tarafından sonlandırılacak. Bu çalışmayla yurttaşların huzurlu ve daha keyifli iş yapmaları sağlandı.”



“Ekmek paramızı kaçmadan kazanıyoruz”

Satışa başlayan seyyar satıcılar ise uygulamadan memnun. Alsancak Vapur İskelesi’nin karşısında kestane satan Ferhan Alp, “Biz sokakta ekmeğimizi kazanıyoruz. Uygulama bizim için çok iyi oldu. Daha önce zabıta ekiplerini görünce kaçıyorduk. Artık kaçmıyoruz. Ekmek paramızı kaçmadan kazanıyoruz. Rahatlıkla çalışıyoruz” dedi.



Kestane satıcılığının aile mesleği olduğunu ve 25 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Mehmet Acar da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmanın kendilerine umut verdiğini söyledi. Başkan Tunç Soyer’e teşekkür eden Acar, “Bizler yağmur çamur demeden ekmeğimiz için çalışan insanlarız. Daha önce kargaşa vardı. Ömrümüz zabıtadan kaçmakla geçiyordu. Sürekli tedirgindik. Şimdi evimizden mutlu, çocuklarımızı öperek çıkıyoruz. O tedirginlikler son buldu” diye konuştu.



Mehmet Akbulut da kestane satışı yaparak geçimini sağlayanlardan. Çalışmanın kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Akbulut, “Artık belediyemizden kaçmadan, utanmadan halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Biz burada varız, hep vardık ve var olacağız. İki kızım var. Ben çalışırken yanıma geliyorlardı. O esnada zabıta geldiğinde kaçıyordum ve çocuklarım ağlıyordu. O zaman da çok utanıyordum. Ben hırsız değilim. Bir şey çalmıyorum, ekmeğim için uğraşıyorum. Benim rızkım bu. Ana babadan gelen bir meslek. Şimdi belgelerimizi aldık, çok mutluyuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başımızın üstünde yeri var” dedi.



Geçimini çiçek satarak sağlayan Nergiz Demir ise, “15 yaşından beri çiçekçilik yapıyorum. İki kızım var, ikisini de buradan kazandığım paralarla büyüttüm. Geçim kaynağımız olan bu işten ekmek yiyoruz. Belediyemizin yaptığı projeden, bize sunduğu imkanlardan dolayı çok mutluyuz. Mezattan seve seve çiçeğimi alarak, burada buket yapıyorum. Çünkü çiçekler benim ekmeğim” diye konuştu.