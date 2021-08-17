İzmir'de sokak hayvanlarını besleyen kadına dayak!

İzmir Gaziemir'de bir kadın, boş arazide sokak hayvanlarını beslediği gerekçesi ile komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Olay İzmir'in Gaziemir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre eşi ile birlikte yaşayan 50 yaşındaki Hatice Özdemir, evinin karşısıda bulunan arazide sokak hayvanlarını besliyordu. Köpeklerin kendilerine saldırdığını iddia eden Özdemir'in komşusu Dilaver Pözüt ve oğlu Serkan Pözüt, Özdemir ile tartıştı. Tartışma sonrası iki komşu da evine döndü. Ancak birkaç saat sonra yeniden tartışma çıktı. Baba ve oğlu bu kez Hatice Özdemir'e saldırarak darp etmeye başladılar. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Özdemir hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlu ile emniyette verdiği ifadede köpeklerin kendilerine saldırdıklarını ve köpekleri beslememesi için Özdemir ile kavga ettilerini söyledi. Baba ve oğlu daha sonra da serbest bırakıldı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadığı kabus dolu anları Hürriyet’e anlatan Özdemir, daha önceden de Pözüt ailesinin hakaretlerde bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “4 yıldır burada oturuyoruz, ben sürekli sokak hayvanlarına bakıyorum. Bu kişiler, ben hayvanları beslerken sürekli hakaretler ve küfürler ediyorlardı. Cuma günü de yine hayvanları besleyip evime dönerken tartışma yaşadık, ben evime girdim. Kapı çaldı, delikten baktım Serkan’ın eşi Esra vardı. Kapıyı açtım, açar açmaz Dilaver ve Serkan içeri zorla girerek, önce yumrukladılar daha sonra beni apartman koridoruna çektiler. Burada küfürler eşliğinde kafamı duvarlara defalarca vurdular. Eşim ve diğer komşular araya girdi ve sonlandı.”

CAN GÜVENLİĞİM YOK!

Dilaver Pözüt’ün daha önce de kendisini “Ya evi sat git, ya sonuçlarına katlan” diyerek tehdit ettiğini ileri süren Hatice Özdemir “Evime korkarak gidiyorum, panjurları indirip öyle evin içinde oturuyoruz. Can güvenliğim yok” dedi.