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İzmir'de sokak köpeklerine de mikroçip takıldı

Sokakta yaşayan köpekleri kayıt altına almak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi son 5 yılda 32 bin can dosta mikroçip taktı

İzmir'de sokak köpeklerine de mikroçip takıldı
03 Ocak 2023 Salı 10:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü sokakta yaşayan can dostları kayıt altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son beş yılda 32 bin köpeğe mikroçip taktı.

Yasayla evlerde yaşayan hayvanların da dijital kimliklendirme yöntemiyle sahipleri tarafından kayıt altına aldırılması zorunlu tutulmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı evlerde yaşayan kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması için Bakanlığa kayıtlı mikroçipleri, İlçe Tarım Müdürlüklerine ve özel veteriner kliniklerine ulaştırmıştı.

Etiketler; #izmir #sokak köpek #mikroçip
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