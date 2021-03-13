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İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sokak ortasında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu!
13 Mart 2021 Cumartesi 10:38

Sabah saat 06.00 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9147 Sokak üzerinde hareketsiz yatan biri olduğunu görüp,112 Acil'i aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği ile ölüm nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ceset #ölüm #izmir ceset
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