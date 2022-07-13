İzmir'de sokakta maymunu gören şaşırdı!

İzmir Karabağlar'da sokakta maymun gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, yakalanan maymun İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta başıboş gezen 'makak' cinsi maymun yakalanarak korumaya alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Boynunda tasması olup, sokakta başıboş gezen maymunu görenler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, maymunu yakalayıp, koruma altına aldı. 'Makak' cinsi maymun, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.